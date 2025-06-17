В выступлении 17 июня перед Сенатом США сенатор от Калифорнии Алекс Падилья обвинил администрацию президента Дональда Трампа в незаконной милитаризации Лос-Анджелеса и грубом нарушении конституционных прав граждан. Его эмоциональное заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как сенатора насильно удалили и задержали при попытке задать вопрос на пресс-конференции министра внутренней безопасности.

«За последние две недели в моём родном Лос-Анджелесе появились вооружённые федеральные агенты в масках и тактическом снаряжении. Они были введены в город без согласия губернатора и без координации с местной полицией», — заявил Падилья.

По словам сенатора, федеральные силы, включая Национальную гвардию и даже действующих морпехов, были направлены в Калифорнию в обход властей штата. Это стало первым подобным случаем с 1965 года. При этом, как подчеркнул Падилья, никакой правовой или оперативной необходимости в этом не было.

«Впервые за десятилетия военные были задействованы против воли губернатора, мэра, начальника полиции и шерифа. Это беспрецедентно», — отметил он.

Особую тревогу вызвали слова министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, произнесённые на брифинге, который проходил в тот момент, когда сенатор ожидал встречи с командующим Северного командования ВС США. По словам Падильи, министр прямо заявила, что целью федерального вмешательства является «освобождение Лос-Анджелеса от губернатора и мэра». Сенатор назвал такие слова откровенно антиамериканскими.

После того как Падилья попытался задать вопрос министру, он был насильно выведен из зала, несмотря на сопровождение сотрудников ФБР и Национальной гвардии, и несмотря на то, что он неоднократно сообщал о своём статусе сенатора США. Его повалили на пол, заковали в наручники и увели без объяснения причин.

«Я не мог поверить, что это происходит в стране, где я родился, ради которой мои родители эмигрировали. Это не просто нападение на меня — это нападение на институты демократии», — подчеркнул Падилья.

В своём выступлении сенатор предупредил, что Калифорния стала полигоном, на котором отрабатываются сценарии, способные впоследствии повториться в других штатах. По его словам, если президент может обойти закон и подавить протесты в одном городе, он сможет сделать это в любом регионе страны.

«Это не просто вопрос иммиграции. Это вопрос демократии. И если сенатора США можно задержать за попытку задать вопрос — представьте, что может случиться с обычным гражданином», — добавил он.

Завершая свою речь, Падилья призвал граждан не бояться высказываться, участвовать в мирных акциях и отстаивать свои права.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship