Калифорния подаёт в суд на Трампа, протесты из Лос-Анджелеса охватили Сан-Франциско — в Сакраменто готовят марш к Капитолию

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат подаст в суд на администрацию президента Дональда Трампа за «незаконную федерализацию» Национальной гвардии и её развертывание в Лос-Анджелесе.

«Именно этого и добивался Дональд Трамп. Он подлил масла в огонь и незаконно подписал приказ, позволяющий вводить войска не только в Калифорнии, но и в любом другом штате», — заявил Ньюсом. Он также потребовал немедленного вывода гвардейцев из Лос-Анджелеса.

Тем временем протесты против иммиграционной политики администрации Трампа охватили всю Калифорнию. В Сан-Франциско, по данным полиции, были арестованы 60 человек. Протесты сопровождались вандализмом, поджогами, повреждением автомобилей и общественного транспорта, а также нападениями на сотрудников полиции.

По информации правозащитников, в Сан-Франциско агенты ICE задержали 15 человек, в том числе трёхлетнего ребёнка. Это вызвало новую волну возмущения: сотни демонстрантов вышли на улицы города, протестуя против рейдов иммиграционной службы. Одновременно в столице штата — Сакраменто — проходит трехдневный марш мигрантов и их сторонников из г. Вакавилль к зданию Капитолия.

Президент Трамп требует ввести дополнительные войска в Лос-Анджелес, где продолжаются столкновения. Протестующие перекрыли шоссе, подожгли как минимум два беспилотных автомобиля Waymo. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Сенатор Камала Харрис заявила о поддержке протестующих и обвинила Трампа в намеренной эскалации конфликта. По последним данным, в Лос-Анджелесе арестованы 42 человека, пятеро офицеров LAPD получили ранения, а в город уже введены две тысячи военнослужащих Национальной гвардии.