В судах Сан-Франциско и Сакраменто начались задержания нелегальных иммигрантов агентами ICE

Федеральные агенты иммиграционной службы (ICE) задержали нескольких человек прямо в зданиях иммиграционных судов в Калифорнии, что стало частью усиливающейся практики по всей стране.

В Сан-Франциско журналисты KTVU стали свидетелями, как у здания суда на 100 Montgomery St. фургон без опознавательных знаков, за рулём которого был сотрудник DHS, увёз задержанного после того, как его арестовали люди в гражданской одежде. По словам адвоката Милли Эткинсон, аналогично были задержаны ещё три человека, пришедшие в суд для подачи заявлений на убежище. Она подчеркнула, что у них не было серьёзных преступлений в прошлом, а страны их происхождения являются опасными.

В тот же день трое мужчин были задержаны в иммиграционном суде Сакраменто после слушаний. Четвёртого мужчину, пришедшего с ребёнком, временно заковали в наручники, но отпустили, сообщает The Sacramento Bee.

С начала второго срока администрации Трампа, по состоянию на 29 апреля 2025 года, ICE арестовала более 65 000 нелегальных иммигрантов. Среди них — лица с судимостями, включая членов банд и обвиняемых в тяжких преступлениях, таких как убийства и сексуальные насилия.

Правозащитники выражают обеспокоенность подобной тактикой, считая, что она подрывает доверие к судебной системе и отпугивает иммигрантов от законных процедур.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.