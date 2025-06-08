Лос-Анджелес охвачен беспорядками, полиция объявила тревогу, движение парализовано

Ключевая транспортная артерия Лос-Анджелеса — шоссе 101 — оказалась в центре массовых протестов, которые переросли в беспорядки. Полиция Лос-Анджелеса объявила тактическую тревогу по всему городу, в результате чего было остановлено движение поездов в центр города.

Тысячи протестующих вышли на улицы после экстренного ввода Национальной гвардии по распоряжению президента Дональда Трампа. Митингующие перекрыли автомагистрали, включая 101, вступили в столкновения с полицией, метали бутылки и камни в сотрудников правоохранительных органов. В ответ полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

По сообщениям, несколько офицеров полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения. Ситуация стремительно обостряется и становится все более насильственной.

Особой мишенью протестующих стали автономные автомобили Waymo. Беспорядки сопровождались поджогами беспилотных такси, каждое из которых стоит более 600 тысяч долларов. Полиция обратилась к компании с требованием временно отключить приложение, так как машины продолжают заманивать в зоны протестов и уничтожать.

По словам очевидцев, для некоторых протестующих Waymo стал символом технократии, фашизма и олигархии — фантомом будущего, который они стремятся разрушить.

Шериф округа Лос-Анджелес сообщил, что департамент не участвует в иммиграционных рейдах, но окажет поддержку федеральным силам безопасности в случае угрозы насилием. При этом власти подчеркивают, что насилие, поджоги и вандализм не будут терпимы.

Правоохранительные органы обещают защищать право граждан на мирный протест, но будут жестко пресекать все противоправные действия. Ситуация остается напряженной и непредсказуемой.