Трамп: мы спасли Лос-Анджелес от уничтожения — заявление экс-президента о беспорядках в Калифорнии

Дональд Трамп выступил с серией жёстких заявлений на фоне продолжающихся беспорядков в Калифорнии. По его словам, ввод Национальной гвардии был необходим для наведения порядка, и без федерального вмешательства Лос-Анджелес был бы «полностью уничтожен».

Он обрушился с критикой на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, назвав их «некомпетентными» и обвинив во лжи:

— Мы приняли правильное решение, направив Национальную гвардию. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес перестал бы существовать. Ньюсом и Басс должны были бы сказать: “Спасибо, президент Трамп, без вас нас бы не было”. Вместо этого они продолжают лгать, называя это “мирными протестами”, — написал Трамп в соцсетях.

Он также сослался на мнение бывшего начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, который заявил о росте агрессии со стороны протестующих. По словам Трампа, власти должны немедленно усиливать меры безопасности и не допускать дальнейших беспорядков.

Трамп назвал протестующих «провокаторами и мятежниками», заявил, что отныне маски на митингах будут запрещены, и пообещал жёсткий ответ. По его утверждению, Лос-Анджелес оказался «оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками», которые теперь «атакуют федеральных агентов, пытаясь остановить депортации».

Он поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди принять все необходимые меры для «освобождения Лос-Анджелеса» и восстановления порядка. Также Трамп вновь повторил, что федеральное правительство вмешается, если, по его словам, «некомпетентные местные власти» не справятся с ситуацией.

— Эти радикальные левые протесты, устроенные подстрекателями и часто оплаченные провокаторами, не будут допущены. Мы восстановим порядок. Америка будет спасена, — заявил Трамп.