Трамп передал 20 тысяч ракет против дронов, предназначенных для Украины, на Ближний Восток — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа перенаправила 20 тысяч ракет для борьбы с беспилотниками, которые изначально предназначались для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, опубликованном 8 июня.

По словам Зеленского, эти ракеты были критически важны для защиты от массовых атак российских беспилотников, в том числе дронов-камикадзе иранского производства типа «Шахед». «У нас большие проблемы с “Шахедами”. Мы рассчитывали на этот проект — 20 тысяч ракет. Они недорогие, но это особая технология», — отметил президент.

Зеленский добавил, что изначально договорённость о поставках была достигнута с тогдашним министром обороны США Ллойдом Остином и одобрена при администрации Джо Байдена. Однако, как стало известно, боеприпасы были в итоге переданы американским силам за рубежом, несмотря на ожидания Киева.

Информация о перенаправлении вооружения была также подтверждена ранее газетой The Wall Street Journal, которая со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что администрация Трампа распорядилась передать ракеты в распоряжение войск США на Ближнем Востоке. По данным издания, Конгресс был уведомлён об этом решении в закрытом порядке.

На фоне рекордных атак — Россия выпустила сотни беспилотников — Украина остро нуждается в системах ПВО и современных технологиях для отражения воздушных угроз.