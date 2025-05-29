В феврале этого года Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о немедленной приостановке рассмотрения заявок на иммиграционные льготы от лиц, въехавших в Соединённые Штаты по программам гуманитарного въезда Uniting for Ukraine (U4U), процессу для граждан Гаити, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы (CHNV), а также программе Family Reunification Parole (FRP). Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” решение принято в связи с необходимостью проведения дополнительной проверки анкет в электронной системе на предмет возможного мошенничества, угроз общественной безопасности или национальной безопасности.

Как сообщает USCIS, в последние месяцы были выявлены многочисленные случаи нарушений и злоупотреблений, связанных с подачей заявлений в рамках указанных программ. В частности, внимание ведомства привлекли схемы, в которых одни и те же лица выступали спонсорами для большого количества иностранцев без подтверждённой возможности предоставлять финансовую или иную поддержку. В некоторых случаях поданные заявки сопровождались ложными сведениями, а также использовались личные данные граждан США без их ведома.

Кроме того, имели место случаи предоставления поддельных документов — таких как свидетельства о рождении, браке и другие подтверждения родственных связей. Эти документы использовались для обхода условий участия в программе или для включения в заявки лиц, которые не имели права на получение гуманитарного въезда.

По данным Таможенно-пограничной службы США (CBP), по состоянию на 30 сентября 2023 года было одобрено более 199 тысяч разрешений на поездку в США в рамках этих программ, отказано в 8 722 случаях, а 158 тысяч человек уже получили гуманитарный въезд (parole) и прибыли на территорию США.

Программы U4U, CHNV и FRP были запущены Министерством внутренней безопасности США в последние два года с целью предоставить возможность гражданам Украины, а также Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы въехать в США на временной гуманитарной основе. Все эти процессы предусматривали индивидуальный подход и необходимость подтверждения поддержки со стороны принимающих лиц в США.

Пока не уточняется, сколько времени продлится административная приостановка. В USCIS заявили, что рассмотрение заявок возобновится только после завершения внутренней проверки и устранения всех рисков, связанных с мошенничеством и безопасностью.

Между тем, в судах Сан-Франциско и Сакраменто начались задержания нелегальных иммигрантов агентами ICE. Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.

