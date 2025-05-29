Илон Маск завершил свою 130-дневную работу в администрации Дональда Трампа в статусе специального правительственного сотрудника. В соцсети X он поблагодарил президента за возможность поработать над снижением неэффективных расходов и выразил уверенность, что инициатива DOGE будет развиваться как основа подхода к управлению в правительстве.

Маск подвергся резкой критике со стороны демократов и части СМИ за поддержку политики Трампа и участие в сокращении государственных расходов. На этом фоне акции Tesla продемонстрировали резкое падение, что аналитики частично связывают с политической активностью Маска и его высказываниями, идущими вразрез с ожиданиями инвесторов. На этом фоне зафиксированы случаи поджогов и актов вандализма в отношении автомобилей Tesla, что стало отражением растущего напряжения вокруг фигуры Маска.

В то же время Маск раскритиковал новый законопроект о внутренних расходах, принятый Палатой представителей и поддержанный Трампом, за чрезмерные траты и увеличение дефицита бюджета, что, по его мнению, противоречит целям команды DOGE.

Президент Трамп, комментируя слова Маска на брифинге 28 мая, объяснил высокую стоимость законопроекта сложной политической ситуацией в Палате представителей, где республиканцы могли потерять лишь два голоса и всё ещё рассчитывать на принятие. Более жёсткие меры, по его словам, могли оттолкнуть умеренных членов партии. Законопроект также предусматривает увеличение лимита госдолга на 4 триллиона долларов.

«Большой, красивый законопроект» Трампа: что в нём

Продвигаемый Дональдом Трампом законопроект о внутренних расходах, прозванный «большим, красивым», предусматривает:

продление налоговых льгот 2017 года,

увеличение финансирования охраны границ,

ужесточение требований по трудоустройству для получателей Medicaid,

сокращение налоговых льгот на экологичные технологии,

повышение потолка госдолга на $4 трлн.

Законопроект уже одобрен Палатой представителей, но ещё должен пройти через Сенат.