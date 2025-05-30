Бостонский судья заблокировал попытку администрации Трампа приостановить защиту для украинцев и афганцев. В то же время Верховный суд США в пятницу разрешил администрации Дональда Трампа лишить временного легального статуса сотни тысяч мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа, проживающих в Соединённых Штатах.

Федеральная судья Индира Талвани 28 мая 2025 года вынесла экстренное постановление, которое защищает десятки тысяч украинцев, въехавших в США по программе “Uniting for Ukraine” (U4U). Суд временно заблокировал действия администрации Трампа, направленные на приостановку обработки заявлений на продление гуманитарного пароля, разрешение на работу и изменение статуса.

Эти действия администрации могли оставить без статуса и средств к существованию тысячи украинских семей, включая тех, кто:

уже подал документы на ре-пароль , но не получил ответа;

, но не получил ответа; ожидает решения по временной защите (TPS) ;

; начал процесс получения грин-карты через лотерею или другие легальные пути.

Суд признал, что массовая заморозка рассмотрения заявлений без достаточного обоснования — произвол, нарушающий административное законодательство. Более того, подобные действия ведут к созданию ситуации, в которой десятки тысяч украинцев остаются в стране без статуса и права на труд, несмотря на законный въезд и соблюдение всех требований программ.

“До дальнейшего распоряжения суда приостанавливается действие внутренней инструкции USCIS от 14 февраля 2025 года, которая блокировала обработку заявлений на продление статуса, разрешения на работу и другие иммиграционные льготы, поданных участниками программы Uniting for Ukraine”, – говорится в решении суда.

Это решение временное, но критически важное. Оно даёт шанс тем украинцам, кто бежал от войны и сейчас пытается остаться в безопасности на законных основаниях. Решение Верховного суда ранее в мае открыло путь к депортации полумиллиона обладателей гуманитарного пароля, в том числе украинцев. Однако постановление Талвани приостанавливает последствия этих решений — по крайней мере для тех, кто прибыл по U4U.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США, а также о расследовании программы U4U на предмет мошеннических заявок.

