На фоне разгорающихся споров вокруг участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях Совет по контролю за школьным спортом Калифорнии изменил правила участия на предстоящем чемпионате штата по лёгкой атлетике. Нововведения направлены на расширение доступа для большего числа девушек, однако поводом послужила полемика вокруг трансгендерных участниц соревнований.

Дональд Трамп резко отреагировал на ситуацию в социальных сетях. Он заявил, что Калифорния, по его мнению, “незаконно позволяет мужчинам участвовать в женских соревнованиях”, и раскритиковал губернатора штата Гэвина Ньюсома за происходящее. Трамп утверждает, что “трансгендерная спортсменка”, ранее показывавшая средние результаты в мужской категории, теперь выигрывает все соревнования среди девушек. Он назвал это “несправедливым и унизительным для женщин и девушек” и пригрозил приостановить федеральное финансирование, если не будет выполнен исполнительный указ, регулирующий участие трансгендерных спортсменов.

На этом фоне неожиданно прозвучало заявление самого губернатора Ньюсома. Он тоже назвал происходящее “глубоко несправедливым” — что стало значительным изменением его позиции. Ранее Ньюсом был известен как последовательный сторонник прав ЛГБТК+ сообщества, начиная с момента, когда он, будучи мэром Сан-Франциско, в 2004 году начал регистрировать однополые браки.

Министерство юстиции США направило уведомления Генеральному прокурору Калифорнии Робу Бонте, главе департамента образования Тони Термонду, школьному округу Jurupa и Калифорнийской федерации межшкольного спорта (CIF) о начале расследования возможного нарушения федерального закона Title IX. Поводом стала калифорнийская инициатива AB 1266, позволяющая мужчинам участвовать в женских спортивных командах в государственных школах.

Цель расследования — установить, допускают ли власти штата, образовательные и спортивные организации, а также школьный округ систематическую дискриминацию по признаку пола.

Одновременно Минюст подал заявление в федеральный суд в поддержку иска, поданного от имени спортсменок, с целью защитить корректное толкование Title IX и обеспечить равные образовательные возможности независимо от пола.

В начале этого года Трамп запретил трансгендерам заниматься женским спортом.