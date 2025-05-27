Калифорния вложит $1,7 миллиарда в развитие и укрепление своей дорожной инфраструктуры. Из этой суммы $86,5 миллиона пойдут на восстановление дорог и других объектов, повреждённых в результате недавних лесных пожаров и сильных ливней в Южной Калифорнии, особенно в районе Лос-Анджелеса.

О выделении средств объявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Финансирование одобрено Калифорнийской транспортной комиссией и является частью широкой инфраструктурной программы губернатора под названием «Строить больше, быстрее – для всех». Её цель — сделать транспортную сеть безопаснее и устойчивее к климатическим изменениям.

Финансирование поступает из двух основных источников: $655 миллионов из Сенатского закона SB 1 — программы ремонта дорог, действующей с 2017 года, и $567 миллионов из федерального Закона о вложениях в инфраструктуру и создании рабочих мест, принятого в 2021 году. Всего с момента принятия федерального закона Калифорния получила почти $62 миллиарда на модернизацию дорог, мостов, общественного транспорта и других объектов. Эти инвестиции уже способствовали созданию более 170 тысяч рабочих мест.

Среди конкретных проектов — ремонт дорог, дренажных систем, строительство велосипедных маршрутов и пешеходных мостов, укрепление склонов, повреждённых природными катастрофами. Например, $195,5 миллиона направлены на улучшение участка межштатной автомагистрали I-805 в Сан-Диего и соседних городах. Ещё $30 миллионов пойдут на восстановление склонов и подпорных стен в Малибу и вдоль шоссе №1, пострадавших от пожара в Палисейдс.