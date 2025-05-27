Трамп: «Путин играет с огнём» — президент США сделал жёсткое заявление о войне в Украине

Дональд Трамп в очередной раз выступил с резким заявлением о ситуации в Украине, обвинив президента России Владимира Путина в безрассудных действиях и угрозе будущему России.

«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже бы случились действительно очень плохие вещи. И я имею в виду — ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ. Он играет с огнём!» — заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп также назвал Путина «сошедшим с ума» и обвинил его в попытке захватить всю Украину, что, по его словам, приведёт к катастрофическим последствиям для самой России. Помимо этого, он обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив того в провокационной риторике, которая, по мнению Трампа, лишь усугубляет конфликт.

По словам Трампа, при его президентстве война бы не началась. Он охарактеризовал текущий конфликт как «войну Зеленского, Путина и Байдена», подчеркнув, что сам он лишь «пытается тушить пожары, вызванные некомпетентностью и ненавистью».

Тем временем в Украине продолжаются массированные российские атаки с применением беспилотников и ракет. По данным украинских властей, в результате ударов по разным регионам страны погибли как минимум 12 человек, десятки получили ранения.

Одновременно с этим американские СМИ сообщают о возможном решении администрации Трампа восстановить объёмы военной помощи Украине на уровне, который был во времена Байдена. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США, Германия, Великобритания и Франция снимают ограничения на дальность применения поставляемого Украине вооружения. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России.

