Калифорния добавила второй самолёт C-130 Hercules к своему флоту для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Гэвин Ньюсом на фоне приближающегося пика пожароопасного сезона.

Новый C-130, ранее использовавшийся Береговой охраной США, прошёл модернизацию и теперь официально работает в составе CAL FIRE. Это второй из семи планируемых таких самолётов. Первый C-130 уже совершил 90 вылетов и помог в тушении 36 пожаров.

Самолёты способны сбрасывать большое количество огнезащитной жидкости за один вылет, усиливая возможности штата по защите людей и природы. Кроме того, Калифорния представила единственный в стране симулятор для обучения пилотов C-130.

Флот CAL FIRE — крупнейший в мире, и включает также ночные вертолёты и современные технологии, такие как ИИ и спутниковое наблюдение. Штат продолжает активно инвестировать в профилактику пожаров и расширяет меры по защите лесов.

Стоит отметить, что о пополнении воздушного флота пожарной охраны штата объявили после масштабных пожаров на юге Калифорнии в начале этого года, которые унесли жизни не менее 30 человек и повредили или разрушили более 17 тысяч домов, предприятий и других зданий. Основную часть разрушений вызвали два крупных пожара — Палайсейдс и Итон.