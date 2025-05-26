Две женщины из Украины, не имеющие гражданства США, были обвинены в незаконном голосовании на президентских выборах 2024 года. Светлана Демиденко, 53 года, и её дочь Елизавета Демиденко, 22 года, проголосовали досрочно 31 октября 2024 года в городе Палм-Бич, штат Флорида.

По данным следствия, Светлана и Елизавета приехали в США в апреле 2021 года по неиммиграционным визам. В августе 2024 года они зарегистрировались как избиратели, указав, что являются гражданками США, хотя на самом деле это не так.

В мае этого года госсекретарь штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности США (DHS) и Иммиграционной и таможенной службой (ICE) были арестованы двое граждан Украины по обвинению в незаконном голосовании на президентских выборах 2024 года.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.