25 мая Дональд Трамп резко высказался о ситуации в Украине, назвав президента России Владимира Путина «сошедшим с ума» и обвинив его в бессмысленном насилии. По словам Трампа, Путин стремится захватить всю Украину, что, по его мнению, приведёт к краху России. Он также раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за провокационные заявления, утверждая, что его риторика усугубляет конфликт. Трамп подчеркнул, что при его президентстве война бы не началась, и назвал конфликт «войной Зеленского, Путина и Байдена», а себя — тем, кто лишь «тушит пожары, вызванные некомпетентностью и ненавистью».

В тот же день завершился третий, финальный этап крупнейшего обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На завершающем этапе стороны передали по 303 пленных. Всего домой вернулись по тысяче человек с каждой стороны. Это стало крупнейшей гуманитарной операцией подобного рода за всё время конфликта.

Кроме того, минувшей ночью в результате массированных российских атак с применением беспилотников и ракет по разным регионам Украины погибли как минимум 12 человек, десятки получили ранения.