Во Флориде арестован турист из России Андрей Севастьянов. Его обвиняют в жестоком обращении с двухлетней дочерью после появления видео с камер наблюдения в жилом комплексе в Санни-Айлс-Бич.

На кадрах, ставших основанием для начала расследования, видно, как мужчина агрессивно ведёт себя с ребёнком: по данным полиции, он обернул полотенце вокруг шеи девочки и затянул его, ударил её головой о своё плечо, тащил за волосы к лифту, прижал к стене, а затем бросил на пол.

Севастьянов заявил, что девочка «вела себя капризно».

Севастьянову предъявлено восемь обвинений, включая три случая жестокого обращения с ребёнком с серьёзными травмами и пять — без тяжёлых последствий. Также его обвиняют в сопротивлении полиции с применением насилия.

Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто”, арестованный может быть освобождён под залог до суда.

Суд передал временную опеку над ребёнком и её младшим братом матери. Дети находятся под контролем государства и не могут покидать страну. Отец сможет видеть детей только под присмотром, два раза в неделю, после снятия судебного запрета.