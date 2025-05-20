WP: Администрация Трампа хотела потратить $250 млн на депортацию украинцев и гаитян

По данным The Washington Post, администрация Дональда Трампа планировала направить $250 миллионов из бюджета внешней помощи США на финансирование добровольной депортации мигрантов, включая украинцев и гаитян. Речь шла о более чем 700 тысячах человек, покинувших свои страны из-за войн и кризисов.

Согласно проекту, мигрантам, согласным вернуться домой, предлагалась выплата $1000. В документах также упоминаются афганцы, палестинцы, сирийцы и другие граждане стран с высоким уровнем опасности.

Критики назвали инициативу негуманной и подчеркнули, что средства предназначены для помощи, а не для депортации. Несмотря на то, что документы признаны устаревшими, недавно было подписано соглашение о выделении $250 млн на аналогичную программу, без указания конкретных национальностей.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.