Дональд Трамп сообщил о завершении двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, была достигнута договорённость о начале немедленных переговоров между Россией и Украиной по прекращению огня и потенциальному завершению войны.

«Я считаю, что разговор прошёл очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия будут обсуждаться напрямую между сторонами, так как только они обладают всей полнотой информации о конфликте», — заявил Трамп. Он отметил, что «дух и тон беседы были отличными», добавив, что не стал бы скрывать, если бы было иначе.

Трамп также подчеркнул, что Россия заинтересована в масштабной торговле с США после окончания «катастрофической бойни», и выразил поддержку этому намерению. По его словам, Россия обладает «неограниченным потенциалом» для создания рабочих мест и роста экономики. Украина, в свою очередь, может получить значительные выгоды от торгового сотрудничества в процессе послевоенного восстановления.

Бывший президент сообщил, что проинформировал о результатах беседы президента Украины Владимира Зеленского, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба. По его словам, Ватикан выразил готовность принять у себя переговоры.

Заявление Владимира Путина для СМИ после телефонного разговора с Дональдом Трампом

Президент России Владимир Путин также прокомментировал итоги беседы:

«Этот разговор действительно состоялся и продолжался более двух часов. Хочу подчеркнуть, что он был содержательным и достаточно откровенным. В целом считаю его очень продуктивным обменом мнениями», — заявил глава государства.

Путин выразил благодарность Дональду Трампу за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, направленных на достижение мира. Он отметил, что эти переговоры были сорваны украинской стороной в 2022 году.

Президент России подтвердил, что Москва поддерживает мирное урегулирование конфликта и готова к работе над проектом меморандума, который бы включал в себя положения о принципах урегулирования, возможные сроки и другие важные аспекты, включая возможность временного прекращения огня при достижении необходимых договорённостей.

«Возобновлены контакты между участниками переговоров в Стамбуле, и это позволяет надеяться, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что «разговор был конструктивным» и оценил его положительно. По его словам, теперь ключевое значение имеет готовность обеих сторон — России и Украины — к компромиссу и мирному решению.

«Наша позиция чёткая: нас интересует устранение коренных причин этого кризиса», — заключил президент.

Он также сообщил, что за дополнительной информацией о деталях разговора можно обратиться к пресс-секретарю Дмитрию Пескову и помощнику президента Юрию Ушакову.