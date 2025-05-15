Гражданка России обвиняется в попытке ввоза биологических материалов в Бостон

Гражданка России была арестована и обвинена в попытке незаконного ввоза в США эмбрионов шпорцевых лягушек и других эмбриональных образцов.

31-летняя Ксения Петрова, гражданка Российской Федерации, обвиняется по уголовному делу в контрабанде товаров в Соединённые Штаты. 16 февраля 2025 года Петрова была задержана иммиграционными властями, а сегодня арестована по уголовному обвинению.

Согласно материалам дела, 16 февраля 2025 года Петрова прибыла в Международный аэропорт Логан в Бостоне рейсом из Парижа. После прибытия её остановили сотрудники Таможенной и пограничной службы США, когда служебная собака указала на её багаж на багажной карусели. Согласно протоколу, сумка была изъята и доставлена в зону дополнительного сельскохозяйственного досмотра.

Там сотрудник обнаружил биологические материалы: коробку из пенопласта с эмбрионами шпорцевых лягушек в микропробирках, а также эмбриональные образцы в парафиновых капсулах и на окрашенных предметных стеклах. Все биологические материалы требуют специального разрешения для ввоза и должны быть задекларированы при первом въезде в страну.

Как утверждается, при первом допросе Петрова отрицала наличие биологических материалов в багаже. Однако при повторном вопросе она призналась, что перевозит такие материалы.

Во время дачи показаний под присягой Петрова заявила, что не была уверена, требуется ли декларировать биологические материалы при въезде в США.

Однако, согласно материалам обвинения, в её телефоне были обнаружены переписки с коллегами, в которых её предупреждали о необходимости декларировать образцы. В одном из сообщений говорилось: «если ты везёшь образцы или антитела, обязательно получи разрешение и т. д. Я кидал ссылку в группу Леона про эмбрионы лягушек — у меня на таможне в Бостоне TSA всё проверили»; а также: «Как ты собираешься пройти американскую таможню с образцами? Это самый деликатный момент всей поездки».

В переписке с другим собеседником, указанным как научный руководитель Петровой, она отвечала на вопрос о планах прохождения таможни словами: «Плана пока нет. Проглотить их не получится».

Впоследствии Петровой сообщили, что она не имеет права на въезд в США. Когда её спросили, желает ли она добровольно отозвать свою заявку на въезд, она согласилась и была передана иммиграционным властям.

Согласно документам, обвиняемая недавно работала в Институте генетической биологии в Москве, а ранее занимала должность биоинформатика по генетическим заболеваниям в Московском центре генетики.

За контрабанду товаров в США предусмотрено наказание — до 20 лет лишения свободы, до пяти лет условного надзора и штраф до 250 000 долларов. Окончательное наказание определяется федеральным судом в соответствии с руководящими принципами по вынесению приговоров и применимыми законами.

На платформе GoFundMe запущен сбор средств в поддержку Ксении Петровой — россиянки, находящейся в иммиграционном центре ICE после аннулирования визы. Сбор организовала её подруга Кора Андерсон. На сегодня ей удалось собрать около $100 000 на помощь задержанной.

Петрова работала в Гарвардской медицинской школе, уехала из России из-за участия в антивоенных протестах, и после возвращения из Франции была задержана 16 февраля. Она опасается депортации.

Средства собираются на проживание и юридическую помощь. Кампанию поддержали более 800 человек, включая пожилую научную пару, выразившую солидарность с Петровой и антивоенную позицию.