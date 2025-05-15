Три альпиниста погибли в результате падения в горах Северных Каскадов, один выживший добрался до помощи спустя 12 часов.

Сотрудники офиса шерифа округа Оканоган (штат Вашингтон) и добровольцы поисково-спасательной службы откликнулись на сообщение о несчастном случае с альпинистами в районе вершины North Early Winters Spire, неподалёку от шоссе State Route 20, примерно в 16 милях к западу от населённого пункта Мазама. Инцидент произошёл около 11:30 утра 11 мая 2025 года.

Группа из четырёх альпинистов из города Рентон, штат Вашингтон, сорвалась при спуске по крутому ущелью. На месте происшествия были подтверждены смерти трёх участников группы. Четвёртому удалось самостоятельно выбраться и связаться с правоохранительными органами.

Для эвакуации тел погибших из технически сложной горной местности была привлечена вертолётная спасательная команда округа Снохомиш. По предварительным данным, причиной трагедии стало разрушение анкера во время дюльфера (спуска по верёвке). Расследование продолжается.

В обновлении, опубликованном во вторник, 13 мая, офис шерифа округа Оканоган сообщил имена погибших: Вишну Иригиредди, 48 лет, Рентон; Тим Нгуен, 63 года, Рентон; Александр Мартыненко, 36 лет, Белвью. Выживший — Антон Целых, 38 лет, Сиэтл.

По словам заместителя шерифа Дейва Ярнелла, Целых чудом пережил падение с высоты около 120 метров, сумел выбраться из клубка верёвок, шлемов и снаряжения, несмотря на травмы головы и внутреннее кровотечение. Он самостоятельно добрался до своей машины и затем до таксофона, чтобы вызвать помощь. Как сообщает Associated Press, на это у него ушло около 12 часов.