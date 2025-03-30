Сбор средств для россиянки, задержанной ICE, привлек $50 000

На прошлой неделе на фандрайзинговой платформе GoFundMe появилась петиция с просьбой о помощи для россиянки Ксении Петровой, которая в настоящее время находится в центре задержания ICE (Службы иммиграции и таможенного контроля США).

Петицию разместила Кора Андерсон, которая представляется близкой подругой Ксении. За первые три дня удалось собрать $46 000, а за 5 дней сбор средств превысил первоначальную цель в $30 000, достигнув более $51 000, и продолжает расти.

Согласно информации на странице сбора пожертвований, Ксения Петрова покинула Россию, опасаясь преследования за участие в мирных протестах против войны в Украине. В США она приехала по рабочей визе, устроившись работать в Школу медицины Гарвардского университета.

Петрова работала в стране более двух лет, однако после возвращения из поездки во Францию её виза была аннулирована, и девушка оказалась в центре ICE, где она находится под арестом с 16 февраля. Она опасается, что может быть депортирована обратно в Россию.

Кора Андерсон пишет, что в настоящее время идет процесс оформления новой визы для Ксении, который может занять несколько месяцев. Все это время россиянка не сможет работать и, соответственно, обеспечивать себя. В связи с этим её друзья и коллеги решили обратиться за помощью, чтобы помочь покрыть ее расходы на проживание, включая аренду жилья, продукты, коммунальные услуги, а также на оплату юридических услуг.

Сбор поддержали более 800 человек. Один из доноров – Уильям Команецкий, оставил комментарий, в котором выразил свою поддержку Ксении, отметив, что с супругой являются учеными на пенсии и поддерживают её усилия, а также призвал к прекращению войны в Украине. “Наша семья с радостью помогает вам оплатить юридические расходы и желаем вам всего наилучшего”, — написал он, пожертвовав $300.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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