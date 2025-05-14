Мар-Айленд (Mare Island) – калифорнийский полуостров с богатой и засекреченной историей, начиная с Гражданской войны в США и до его закрытия в 1990-х годах. Здесь было построено более 500 кораблей и отремонтировано свыше тысячи. Во время обеих мировых войн Мар-Айленд активно поддерживал ВМС США, а в Холодную войну участвовал в секретных шпионских операциях, используя атомные подлодки для прослушивания советских кабелей.

Мар-Айленд был одной из двух государственных верфей в США, где строились атомные подводные лодки. Здесь действовала засекреченная программа по шпионажу в Охотском море.

Во время Второй мировой войны численность сотрудников достигла 45 тысяч, четверть из которых составляли женщины. Здесь ремонтировались пострадавшие в военных действиях судна.

В фильме «Оппенгеймер» (2023) показан момент отправки компонентов атомной бомбы, предназначенной для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По некоторым сведениям, эти детали сначала были доставлены на Мар-Айленд, где проходила их сборка, а затем отправлены к месту назначения — в Японию.

После ухода флота территория привлекла коммерческие предприятия — здесь появились арт-студии, дегустационные залы для вина и виски, а также пивоварня с флотской тематикой.

Особое историческое значение имеет часовня Святого Петра — первая межконфессиональная часовня ВМС США, построенная в 1901 году. Это старейшая сохранившаяся военно-морская часовня в США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com