Двое граждан Украины обвиняются в незаконном пересечении границы США

Прокуратура округа Вермонт сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух граждан Украины — 21-летнего Михаила Иванчина и 27-летнего Игоря Зельского — по обвинению в незаконном въезде на территорию Соединённых Штатов.

По данным следствия, в ночь на 28 апреля 2025 года агенты Пограничной службы США получили сообщение о двух людях с рюкзаками, которые двигались на юг вдоль реки Саттон в округе Франклин, штат Вермонт, недалеко от канадской границы. Прибывшие на место сотрудники задержали Иванчина и Зельского, у которых при себе были рюкзаки и болотные сапоги. У задержанных не было легального статуса или разрешения на пребывание в США.

Оба фигуранта предстали перед федеральным судьёй Кевином Дж. Дойлом 29 апреля. Судья распорядился о взятии их под стражу до слушаний по вопросу об освобождении под залог. Заседание по делу Иванчина назначено на 2 мая, Зельского — на 5 мая 2025 года.

Как отмечает прокуратура, обвинения на данном этапе являются лишь утверждениями, и каждый из обвиняемых считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. В случае признания вины каждому грозит до 6 месяцев тюремного заключения.

Ранее сообщалось о депортации более 100 украинских беженцев из США.

