В Сан-Диего бывшую учительницу, “Педагога года” 2022, 35-летнюю Жаклин Ма, приговорили к 30 годам тюрьмы вплоть до пожизненного заключения за сексуальные преступления против двух несовершеннолетних мальчиков 11 и 12 лет.

Ма, арестованная в марте 2023 года, на протяжении заседания рыдала и призналась в содеянном, выразив стыд и раскаяние за то, что “украла у них детство”, используя школьные планшеты и игровые чаты для тайной переписки. Преступление раскрылось благодаря бдительности матери одного из мальчиков, обнаружившей подозрительные сообщения.

Ма арестовали в марте 2023 года. В ходе расследования выяснилось, что она вела тайную переписку с двумя учениками, которым на момент преступлений было всего 11 и 12 лет. С одним из них Ма вступила в сексуальную связь, а со вторым пыталась сделать то же самое. Шокирует и то, как тщательно она скрывала следы: не имея доступа к соцсетям мальчиков, она использовала школьные планшеты и даже чаты внутри видеоигр.

Прокуратура подчеркнула, что этот случай — тревожный звонок для родителей о необходимости следить за онлайн-активностью детей. Семьи пострадавших не присутствовали на оглашении приговора, но мать одного из мальчиков передала через прокурора сообщение о своём недоверии и отсутствии слов. Жаклин Ма признана сексуальным преступником и обязана пожизненно состоять на учёте, возможность условно-досрочного освобождения появится лишь через 30 лет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship