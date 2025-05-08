Роберт Минасян: “Уезжаю из США, потому что здесь скучно”

Русскоязычный визажист Роберт Минасян, успевший завоевать популярность у постсоветской публики, удивил своих фолловеров неожиданным заявлением о том, что покидает США.

В своем интервью для «Славянского Сакраменто» эпатажный художник по макияжу рассказал о причинах своего решения вернуться в Германию — страну, где он прожил большую часть своей жизни и откуда уехал в США в 2019 году.

Роберт, который открыто говорит о своей сексуальной ориентации, смело делится взглядами и мнением о текущих событиях в США, России и Европе.

В одном из предыдущих интервью он выразил негативное отношение к идее изменения пола в паспорте, назвав её «деградацией». В то же время, как он сам говорит, его не особенно беспокоят решения Дональда Трампа в отношении ЛГБТК+ сообщества в США.

Однако Роберт отмечает, что хотя его позиция по многим вопросам отличается от некоторых представителей ЛГБТК+, он всё равно остаётся сторонником свободы выбора.