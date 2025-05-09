Высылки, задержания и отказы во въезде, привлекающие широкое внимание, заставляют американцев по всей стране задуматься: кто в безопасности при пересечении границ?

С увеличением числа задержаний и обысков на границах и в аэропортах США количество проверок электронных устройств путешествующих достигло рекордных уровней.

Сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) в прошлом году проверили более 47 000 электронных устройств — это в десять раз больше, чем десять лет назад. «И это число будет расти стремительно», — заявил Ричард Херман, основатель иммиграционной фирмы Herman Legal Group, на брифинге American Community Media 2 мая по вопросам прав путешественников на границе США.

«США давно используют Конституцию как документ по удобству. Мы интернировали американских граждан во время Второй мировой войны — японцев, немцев, итальянцев. Мы делали ужасные вещи со своими собственными людьми», — продолжил Херман. — «Отличие сейчас — это технологии, которые правительство может использовать против нас: распознавание лиц, искусственный интеллект».

Хотя количество проверок устройств растёт, они затрагивают лишь ничтожно малую долю путешественников.

В 2024 финансовом году CBP обработала более 420 миллионов въездов.

Из них устройства были проверены у 47 047 человек — менее 0,01%. Из этих проверок 90% были «базовыми» (проверка сообщений и содержимого), а не «расширенными» (с участием судебной экспертизы и выгрузки данных).

Особенно страдают иностранные студенты

Начиная с марта, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) сверили данные 1,3 миллиона иностранных студентов с федеральной уголовной базой SEVIS и выявили около 6 400 «совпадений» — часто за мелкие правонарушения, по которым обвинения либо были сняты, либо не предъявлялись. Это привело к автоматическому аннулированию записей студентов в базе данных, а примерно у 3 000 человек были отозваны визы.

Это вызвало более 100 судебных исков и десятки судебных приказов о приостановлении аннулирований. 25 апреля администрация Трампа отменила эти решения и начала разработку новой политики проверки иностранных студентов.

«Количество звонков, которые мы получили с конца марта по первую половину апреля, было ошеломляющим — более 300. Особенно от студентов с визой F-1, в основном из Индии, которых исключили из SEVIS за такие “преступления”, как превышение скорости или не включённый поворотник», — сказала Мадхурима Патури, основатель и партнёр юридической фирмы Paturi Law.

Эти студенты входили в число тех, чьи визы были впоследствии восстановлены администрацией Трампа.

Однако многие сами покинули страну, опасаясь нарушения визового режима, ведь «в статусе F-1 вы теряете законный статус в тот же день, когда вас исключают», — объяснила она. — «Многие были на пороге выпуска, имели разрешение на работу, но с момента получения письма больше не могли учиться, работать или сдавать экзамены».

«У этого будет экономическая цена. Всё больше иностранных студентов спрашивают: “Зачем мне туда ехать? Нас там не хотят”», — добавил Херман.

В 2023 году иностранные студенты потратили в США $50 млрд (включая обучение и проживание), туристы — $100 млрд, а бизнес-путешественники — $23 млрд.

В декабре группа Tourism Economics прогнозировала рост числа иностранных туристов на 8,8% в 2025 году и рост расходов на 16%. Однако к апрелю они пересмотрели прогноз, ожидая снижение на 9,4%, что означает возможные потери до $9 млрд.

«Я называю это время “Великой недоброжелательностью”», — сказал Херман. — «Аэропорты стали зонами иммиграционного контроля, и это касается не только иностранцев. Мы имели несколько случаев задержания американских юристов, конфискации их устройств и почти нарушения тайны между адвокатом и клиентом».

«Это должно волновать всех, не только иммигрантов. Нельзя просто нажать кнопку и вернуть себе права», — добавил он.

Знай свои права

«Граждане США имеют абсолютное право вернуться в страну», — заявила Захра Биллу, директор Совета по американо-исламским отношениям в районе залива Сан-Франциско (CAIR-SFBA). — «Но право на беспрепятственное путешествие — это привилегия».

«Вас могут задержать, допросить, обыскать, включая проверку электронных устройств. Так что будьте готовы говорить: “Я выбираю молчание” или “Почему этот вопрос важен для моего возвращения?”».

Биллу советует отключить биометрическую авторизацию на телефоне: «вас могут заставить разблокировать телефон лицом или отпечатком, но не могут потребовать пароль. Если устройство изымается — требуйте квитанцию. Чтобы получить доступ к данным, им всё равно понадобится решение судьи или разрешение старшего офицера».

Для неграждан, включая обладателей грин-карты, у которых нет абсолютного права на въезд, совет жёстче: избегайте ненужных поездок.

Самый сложный звонок, по словам Биллу, поступил «шесть недель назад от студента с визой, в полном порядке, но из одной из стран, по которым ожидали новый “мусульманский запрет”. Он сказал: “Я обручен, свадьба через пару недель. Стоит ли ехать домой?” Я объяснила, что он может не вернуться, и он отложил свадьбу».

«Это тяжёлый выбор: молчать и рисковать въездом, или пожертвовать конфиденциальностью и подвергнуть опасности себя и близких», — сказала она. — «Хотя менее 0,01% реально затронуты, цель этой политики — заставить всех бояться».

Серьёзным источником страха стало требование некоторых сотрудников CBP подписать форму I-407 — добровольный отказ от грин-карты.

«Люди, подписавшие её, говорили, что их ввели в заблуждение, они не понимали, что теряют. Им говорили, что без подписи их не впустят в США», — отметил Сяо Ван, генеральный директор компании Boundless, помогающей иммигрантам.

У законных резидентов нет права на адвоката при первичном задержании CBP, но они имеют право нанять его позже и требовать слушания перед судьёй до аннулирования грин-карты.

«Постоянные резиденты имеют право вернуться в США, если только судья не решит иначе. Исключение — если человек отсутствовал более 180 дней подряд, это может считаться отказом от резидентства», — добавил Ван.

Он советует тем, кто уезжает более чем на полгода, заранее оформить разрешение на возвращение и иметь при себе налоговые декларации, договора аренды, платёжки — всё, что подтверждает связь с жизнью в США.

«Мы живем в беспрецедентное время. Даже граждане США подвергаются проверкам, которых раньше не было», — добавил он. — «Главный совет: знайте свои права, ничего не подписывайте без понимания, и если что-то кажется неправильным — задавайте вопросы».

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с American Community Media.