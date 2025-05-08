Украина и США призывают к немедленному прекращению огня и нацелены на мир

Президент Украины сообщил о содержательной и конструктивной беседе с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора лидеры поздравили народы обеих стран с Днём Победы в Европе — днём, ознаменовавшим поражение нацизма и конец Второй мировой войны в Европе.

Особое внимание было уделено важному событию — ратификации Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнёрстве с Соединёнными Штатами. Это по-настоящему исторический документ, который, как подчеркнули оба лидера, открывает новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

Во время беседы была также затронута актуальная ситуация на фронте. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о положении дел на поле боя, а также сообщил, что Украина готова начать 30-дневное прекращение огня уже сегодня. По словам украинского лидера, такая инициатива демонстрирует стремление Киева к деэскалации конфликта и поиску дипломатического решения. Украина открыта к переговорам в любом формате, однако ожидает от России подтверждения серьёзности намерений — через полное и безусловное прекращение огня.

Президент Трамп выразил поддержку этой инициативе. Он подчеркнул, что выступает за скорейшее окончание войны и намерен содействовать этому процессу. В своём заявлении Трамп отметил:

«Переговоры между Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что оно будет соблюдено, и обе стороны будут нести ответственность за уважение святости этих прямых переговоров. Если перемирие будет нарушено, США и их партнёры введут новые санкции. Тысячи молодых солдат погибают каждую неделю, и это должно прекратиться. Я, как и США, хочу остановить это. В качестве президента я продолжу работать ради установления мира между Россией и Украиной совместно с европейцами — и этот мир будет устойчивым! Перемирие должно стать шагом к мирному соглашению. Всё это можно достичь быстро, и я готов подключиться в любой момент, если моя помощь потребуется».