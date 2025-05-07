Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, объявляющую 8 мая 2025 года Днем Победы во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

В тексте прокламации подчеркивается значение победы союзников над национал-социализмом и фашизмом 80 лет назад. Президент отметил, что без решающего вклада американских вооруженных сил эта победа была бы невозможна.

«Без жертв американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе», — говорится в прокламации. Трамп подчеркнул, что США «чтят память каждого, кто принес себя в жертву ради своей страны, свободы и выживания Западной цивилизации».

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что Соединённые Штаты обязаны «отдать дань уважения и почтения» героям Второй мировой войны. Он напомнил, что хотя союзники ежегодно отмечают победу над нацистской Германией, США до сих пор не делали этого официально.

«Нравится вам это или нет, но мы вступили в эту войну и выиграли её, и нам помогали многие великие люди, многие великие союзники. Но никто не скажет, что мы не были доминирующей силой в той войне, и мы не празднуем это», — заявил Трамп.

В своей прокламации он также отметил, что после нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года США вступили в «вечную битву между добром и злом». По словам президента, более 250 тысяч американцев погибли в борьбе против нацистского режима. «Мы должны стремиться к миру через силу», — подчеркнул Трамп.

Президент заявил, что гордится стремлением положить конец «бесконечным иностранным войнам» и рассматривает свою миссию как миротворческую. «Моим самым гордым наследием будет то, что я миротворец», — говорится в заявлении.

В заключение Трамп поблагодарил всех ветеранов и павших героев «Великого поколения» за их подвиг и преданность свободе. «Мы обновляем нашу приверженность делу обеспечения безопасности, процветания и свободы Америки и всего мира», — отметил он.

Президент официально провозгласил 8 мая 2025 года Днем Победы во Второй мировой войне.