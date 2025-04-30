Украина и США создали Инвестиционный фонд восстановления

30 апреля министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США–Украина.

“Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США–Украина”, — сообщила Свириденко.

Фонд будет формироваться на паритетной основе (50/50), управление — совместное. Все украинские ресурсы и госкомпании остаются в собственности Украины. Документ не создаёт долгов перед США и соответствует Конституции.

“Это соглашение сигнализирует, что администрация Трампа предана миру и процветанию Украины”, — заявил Бессент.

“Никто, кто поддерживал российскую войну, не получит выгоды от восстановления”.

США вложат в фонд не только деньги, но и помощь — включая системы ПВО. Средства будут поступать только с новых лицензий на добычу критических материалов и энергоносителей. Ратифицировать соглашение должна Верховная Рада.