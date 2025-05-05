Филадельфийское отделение ICE поддержало масштабную операцию по депортации более 130 нелегальных мигрантов из Центральной Азии

29 апреля Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Филадельфии депортировала 90 нелегальных мигрантов из стран Центральной Азии в рамках более широкой операции, в ходе которой было выдворено свыше 130 человек. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, репатриационный рейс, собравший последнюю группу депортируемых в Нью-Йорке, продолжил путь в Узбекистан 30 апреля. На борту находились мигранты, задержанные по всей территории США.

Согласно официальному заявлению, Министерство внутренней безопасности США (DHS) осуществило операцию в сотрудничестве с правительством Узбекистана, в результате которой были депортированы свыше 100 граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Узбекистан полностью профинансировал депортацию своих граждан.

Как часть своей повседневной деятельности ICE осуществляет аресты иностранных граждан, совершивших преступления или нарушивших иммиграционные законы США. Все лица, находящиеся в стране с нарушением иммиграционного законодательства, подлежат аресту, задержанию и, при наличии окончательного постановления о депортации, выдворению — независимо от гражданства.

С 20 января ICE значительно усилило меры по обеспечению иммиграционного контроля при поддержке других федеральных правоохранительных структур и Министерства обороны США.

Ранее сообщалось о депортации из США свыше 100 украинских беженцев, а на днях Министерство внутренней безопасности США объявило о беспрецедентной программе помощи нелегальным мигрантам в добровольной депортации.