По информации The Sacramento Bee воскресенье вечером в Сакраменто произошла смертельная авария. Как сообщает Калифорнийский дорожный патруль (CHP), на пересечении Уотт-авеню и Норт Хейвен-драйв столкнулись два автомобиля — BMW и Nissan.

Пассажир BMW, 30-летний Володимир Молчанович, погиб на месте. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в офисе коронера. Водитель BMW — 28-летний мужчина — получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался пройти тест на алкоголь, и полиция получила ордер на забор крови.

По данным CHP, BMW ехал с высокой скоростью по Уотт-авеню, когда в него врезался Nissan, выезжавший с прилегающей дороги. После удара BMW вылетел на разделительную полосу, врезался в деревья и перевернулся.

Водитель Nissan, 50-летний мужчина, также оказался пьян. Он был задержан на месте. Пассажир Nissan получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу, сообщает FOX.

Полиция продолжает расследование.

“Вождение в нетрезвом виде смертельно опасно. Алкоголь снижает реакцию, нарушает координацию и приводит к трагедиям. Если выпили — не садитесь за руль. Передайте управление трезвому или воспользуйтесь такси. Жизнь важнее”, – предупреждают в полиции.