В Калифорнии большое количество домов возводится по каркасной технологии. Основу таких построек составляет деревянная рама, которую утепляют, обшивают плитами и отделывают досками, виниловым сайдингом или, в некоторых случаях, декоративным камнем либо кирпичом.

На первый взгляд подобные конструкции могут показаться ненадёжными, однако они доступны по цене и соответствуют требованиям местных строительных норм.

С 2008 года при возведении жилья обязательно применяются огнестойкие материалы, однако даже такие элементы не всегда справляются с экстремальной жарой и продолжительным воздействием огня.

Сочетание дерева, засушливого климата и регулярных природных возгораний делает здания особенно уязвимыми. Достаточно, чтобы вспыхнула сухая растительность — и пламя способно быстро распространиться на ближайшие строения, охватывая целые районы.

Именно это объясняет, почему лесные пожары в штате часто приводят к серьёзным разрушениям.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship