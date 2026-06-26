Федеральный суд в Калифорнии вынес решение, которое запрещает Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) проводить задержания мигрантов непосредственно в зданиях судов на территории всей страны.

Судебное постановление стало результатом дела, рассмотренного в Сан-Хосе, где коалиция правозащитных организаций из Района залива Сан-Франциско оспаривала практику задержаний мигрантов в иммиграционных судах.

Судья согласился с доводами истцов и временно заблокировал действия федеральных иммиграционных служб, посчитав подобную практику незаконной и нарушающей надлежащие правовые процедуры. Решение распространяется на всю территорию США.

Ранее ICE регулярно проводила задержания мигрантов прямо в зданиях судов, включая слушания по делам о предоставлении убежища. Правозащитники утверждали, что такие действия отпугивают людей от участия в судебных процессах и подрывают доверие к системе правосудия.

Согласно решению суда, иммиграционные агенты больше не могут осуществлять аресты в помещениях судов до дальнейшего рассмотрения дела по существу.

Решение уже вызвало широкий резонанс среди юристов и правозащитных организаций, которые называют его важным шагом в защите прав мигрантов. В то же время представители федеральных властей пока не дали официального комментария по поводу возможного обжалования постановления.