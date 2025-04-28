24 апреля на своих официальных страницах в Facebook, X Государственный департамент США опубликовал объявлении о недопустимости использования американских туристических виз с целью родов на территории страны для получения гражданства ребёнком.

“Неприемлемо, чтобы иностранные родители использовали туристическую визу США в качестве основной цели родить ребенка в Соединенных Штатах для получения гражданства для ребенка, что также может привести к тому, что американские налогоплательщики будут оплачивать расходы на медицинское обслуживание. Это известно как родильный туризм, и сотрудники консульства США отклоняют все такие заявления на визу в соответствии с иммиграционным законодательством США. Те, кто злоупотребляет нашей иммиграционной системой посредством родильного туризма, могут быть лишены права на будущие визы или поездку в Соединенные Штаты. Это еще один способ, которым Государственный департамент США служит и защищает американских налогоплательщиков и сообщества,” – написал Госдеп.

Таким образом, Госдеп заявил, что родильный туризм (birth tourism) противоречит иммиграционному законодательству США и консульские работники отказывают в выдаче виз, если подозревают, что основная цель поездки — рождение ребёнка в Америке А лица, уличённые в подобной практике, в дальнейшем могут лишиться права на получение американской визы или на въезд в страну.

Госдеп подчёркивает, что так ведомство “служит и защищает американских налогоплательщиков и сообщества”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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