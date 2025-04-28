Российский беглец Савва Клищевский арестован в Майами в ходе масштабной операции ICE

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) сообщила об аресте российского гражданина Саввы Клищевского в рамках крупномасштабной операции, в ходе которой за первые четыре дня было задержано более 780 иностранных граждан с уголовным прошлым.

Клищевский разыскивается в России по обвинению в причастности к смертельному ДТП. В настоящее время он остаётся под стражей ICE и ожидает процедуры депортации.

Отмечается, что данная операция стала первой в своём роде, реализованной в рамках нового партнёрства между федеральными и государственными органами США.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о депортации более ста украинских беженцев из США.