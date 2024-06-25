Госдеп: из-за коррупции Украина не выполняет некоторые минимальные стандарты по борьбе с торговлей людьми.

Правительство Украины не полностью выполняет минимальные стандарты для искоренения торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о состоянии торговли людьми в мире.

Американское ведомство отметило усилия Киева по расследованию и выявлению случаев торговли людьми и сотрудничество с европейскими партнерами по расследованиям несмотря на полномасштабное вторжение России.

Авторы отчета также отмечают, что украинское правительство не выполнило минимальных стандартов в нескольких ключевых сферах: “Судьи продолжали выносить мягкие приговоры, которые не предусматривали тюремного заключения для большинства осужденных торговцев людьми, что… подрывало более широкие усилия по борьбе с торговлей людьми”.

“Несмотря на постоянные опасения по поводу коррупции, способствующей безнаказанности преступлений, связанных с торговлей людьми, и продолжающиеся расследования должностных лиц-пособников, седьмой год подряд правительство не обеспечило ни одного осуждения должностных лиц-пособников,” – добавлено в документе.

В отчете подчеркивается, что “коррупция, особенно в полиции и судебной системе, и соучастие официальных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оставались серьезными проблемами, которые мешали действиям правоохранительных органов”.

Среди советов США для украинского правительства: определить и засвидетельствовать официальный статус большего количества жертв, чтобы гарантировать, что они имеют свои права в соответствии с законом о торговле людьми, и изменить процедуру предоставления статуса жертвы, чтобы уменьшить бремя самоидентификации жертв и раскрытие конфиденциальной информации.

Также в отчете Госдеп призывает Киев тщательно расследовать и преследовать такие преступления, и требовать адекватных наказаний для осужденных торговцев людьми, включая должностных лиц.

Для этого, в частности Госдеп рекомендует расширить обучение правоохранителей, прокуроров и судей в области расследования и уголовного преследования в делах о торговле людьми и создать специальную должность национального координатора для руководства национальными усилиями по координации и внедрению политики борьбы с торговлей людьми.