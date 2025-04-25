США усиливают давление на Россию после удара по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Крым «останется с Россией», подчеркнув необходимость уступок со стороны Украины ради скорейшего завершения конфликта. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский осознаёт это, и «все понимают, что Крым давно с ними».

Заявление прозвучало на фоне усиливающихся атак России на Киев после временного затишья, связанного с празднованием Пасхи. В четверг Трамп впервые открыто раскритиковал действия Москвы, что стало редким случаем прямой критики в адрес президента России Владимира Путина со стороны нынешней администрации.

Трамп также обвинил Зеленского в затягивании войны, утверждая, что тот отказывается от переговоров с Путиным, несмотря на необходимость мирного урегулирования.

Между тем, как полагают международные эксперты, Россия испытывает терпение США, пока Трамп спешит заключить мирное соглашение по Украине в течение первых 100 дней своего президентства.

Как сообщается, в пятницу специальный посланник США Стив Уиткофф проведит очередной раунд переговоров с Владимиром Путиным в рамках продолжающихся дипломатических усилий.

Ранее Трамп задал Зеленскому риторический вопрос, что “если Украине нужен был Крым — почему сдали его без единого выстрела?”

