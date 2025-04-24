В калифорнийских городах Северный Голливуд и Глендейл начали работу первые полностью автоматизированные торговые точки VenHub, управляемые с помощью искусственного интеллекта.

VenHub – компания из Пасадены, предлагающая полностью автономные и роботизированные магазины розничной торговли, работающие и без продавцов, круглосуточно, без перерывов и праздников. Это снижает расходы на 31% и устраняет очереди на кассе.

Заказы оформляются через одноименное мобильное приложение, в котором пока доступно около 400 товаров, но в будущем планируется расширение ассортимента, в который будут входить корм для животных, косметика и даже лекарства по рецептам.

В приложении покупатель может оплатить свои покупки, в том числе Apple Pay и Google Pay и выбрать удобное время, когда он планирует их забрать, для чего обязательно возьмите пакет или сумку, в автоматизированном магазине их пока нет.

Магазины VenHub оснащены холодильниками, камерами и окнами для выдачи, а заказы для покупателей готовит робот.

Однако полностью без участия человека не обойтись — кто-то должен пополнять запасы и обслуживать технику.

В ближайшее время компания VenHub планирует открыть больше точек автоматизированных магазинов в Южной Калифорнии, Лас-Вегасе и на Восточном побережье.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship