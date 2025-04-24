Массированная атака на Украину: десятки ракет и дронов, десятки пострадавших и погибших в Киеве

Прошлой ночью Россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины за последние месяцы — выпущено около 70 ракет, включая баллистические, и около 150 ударных беспилотников. В результате нападения более 80 человек получили ранения по всей стране, 10 человек погибли в Киеве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига выступил с резким заявлением:

«Путин демонстрирует своими действиями, а не словами, что не уважает никакие мирные усилия и стремится лишь продолжать войну. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление способны это сделать.»

Дональд Трамп также прокомментировал атаку, обратившись напрямую к Владимиру Путину:

«Я не одобряю удары по Киеву. Это было не нужно и крайне неуместно. Владимир, ХВАТИТ! 5000 солдат погибают каждую неделю. Давайте заключим мирное соглашение!»

Накануне Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы препятствует переговорам с Россией.

Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным вскоре после своей предстоящей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.