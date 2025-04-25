На войне в Украине погиб 21-летний сын высокопоставленного сотрудника ЦРУ, сражавшийся на стороне России

Как выяснили журналисты издания «Важные истории», в ходе боевых действий в Украине погиб 21-летний Майкл Глосс — сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиана Галлины Глосс. Молодой человек воевал на стороне России и подписал контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года.

Согласно данным расследования, 5 сентября Глосс был внесён в базу Единой медицинской информационно-аналитической системы. В качестве адреса был указан пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве. После этого он прошёл двухнедельную подготовку в подмосковном тренировочном центре «Авангард», а затем был направлен в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк в Рязани. На линию фронта его направили в декабре 2023 года.

Смерть Глосса наступила 4 апреля 2024 года, о чём говорится в его некрологе. Причина смерти не указана, но отмечено, что он «прожил короткую, но яркую жизнь», которая закончилась во время «путешествия за границу».

По информации из чатов, Глосс планировал получить российское гражданство, чтобы реализовать своё «жизненное предназначение» — борьбу с экологическим загрязнением и его последствиями для здоровья людей.

Майкл Глосс родился в семье высокопоставленных сотрудников американских силовых структур. Его мать занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, а отец — ветеран войны в Ираке, сейчас работает над созданием защищённого программного обеспечения для армии США и стран НАТО. Сам Майкл учился в колледже свободных искусств College of the Atlantic, участвовал в климатических акциях и протестах против запрета абортов. В 2023 году он бросил учёбу и отправился путешествовать по миру, побывав, в частности, в Турции, где помогал разбирать завалы после разрушительного землетрясения. В августе того же года он сообщал, что находится во Владикавказе.