Калифорния по праву считается одним из самых выдающихся мест не только в США, но и во всём мире. Она подарила человечеству бесчисленное количество инновационных идей и культурных явлений, повлиявших на ход истории: от Голливуда, задающего тренды в мировом кинематографе, до Кремниевой долины, ставшей сердцем технологического прогресса.

С экономической точки зрения Золотой штат занимает пятое место в мире, опережая такие страны, как Великобритания и Франция. Крупнейшие технологические корпорации — включая Apple, Google, Nvidia, Meta, Tesla и другие — ведут здесь свою деятельность, привлекая миллиарды инвестиций и создавая рабочие места. Более того, Калифорния занимает лидирующие позиции в области возобновляемых источников энергии, устанавливая новые рекорды по количеству солнечных панелей и зарядных станций для электромобилей.

В ближайшие три года Калифорния превратится в мировую спортивную арену — здесь пройдут Олимпийские игры 2028 года и матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года, которые привлекут миллионы болельщиков и зрителей со всего мира.

Инфраструктура штата постоянно развивается, а количество современных спортивных объектов делает его ключевой площадкой для проведения крупнейших международных мероприятий.

Несмотря на заявления скептиков о массовом оттоке населения, статистика говорит об обратном: Калифорния остаётся самым густонаселённым штатом США. Её население составляет 39,43 миллиона человек, и это число продолжает расти за счёт притока людей со всех уголков страны и мира. Секрет её популярности прост: это место, где можно найти всё — от заснеженных горных вершин до жарких пляжей, от передовых научных центров до старинных винодельческих хозяйств. Не случайно Калифорния является крупнейшим производителем молока, ягод и вина в Америке.

В Калифорнии находится крупнейший в мире самолёт Stratolaunch Roc, а по количеству аэропортов штат уступает только Аляске. Здесь инновации рождаются буквально каждый день, а сам бренд «Калифорния» ассоциируется с качеством, успехом и прогрессом.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом в своём обращении 31 марта 2025 года подчеркнул, что Калифорния — это не просто место на карте, а символ безграничных возможностей. Это территория, где каждый может реализовать свою мечту, независимо от происхождения, национальности или статуса. Он напомнил, что штат сыграл ключевую роль в становлении американской мечты и продолжает оставаться движущей силой перемен.

Накануне 250-летия подписания Декларации независимости США Калифорния отмечает 175-летие своего основания. Золотой штат не останавливается на достигнутом — он продолжает открывать новые горизонты, задавать глобальные тенденции и вдохновлять миллионы людей на великие свершения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com