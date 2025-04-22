NASA призывает наблюдать метеорный поток Лириды в ночь с 21 на 22 апреля

NASA приглашает всех любителей астрономии наблюдать за метеорным потоком Лириды, который достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 апреля. Поток, названный в честь созвездия Лиры, ежегодно радует наблюдателей быстрыми и яркими метеорами.

Лириды — один из старейших известных метеорных потоков, с наблюдениями, зафиксированными ещё в 1803 году в США. Хотя этот поток уступает по зрелищности знаменитым Персеидам августа, он может удивить до 100 метеорами в час. В среднем, во время пика можно ожидать от 10 до 20 метеоров в час.

По словам Билла Кука, руководителя офиса по изучению метеороидов в Центре космических полётов Маршалла NASA, наблюдать Лириды лучше всего после 10 вечера по местному времени. Самый активный период — около 4:30 утра, когда точка радианта, откуда «выходят» метеоры, будет высоко в небе.

«Луна в этом году не сильно помешает наблюдению, но лучше смотреть в противоположную сторону, чтобы избежать её света», — отметил Кук.

NASA советует отправиться подальше от городских огней, захватить одеяло и лечь на спину, чтобы охватить взглядом как можно большую часть неба. Через 20–30 минут глаза адаптируются к темноте, и можно будет увидеть метеоры.

Метеоры Лирид образуются из частиц, оставленных кометой C/1861 G1 (Тэтчер), открытой в 1861 году. Эти частицы сгорают в атмосфере Земли, создавая яркие следы на ночном небе.

Также NASA напоминает: если вы не успеете на Лириды, не расстраивайтесь — в ночь с 3 на 4 мая ожидается пик потока Эта-Аквариды.