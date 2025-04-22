В День Земли, который отмечается 22 апреля, жители Калифорнии смогут пересесть на общественный транспорт и бесплатно проехать до места назначения.

Так, в Южной Калифорнии на всех поездах местной пассажирской компании Metrolink можно будет проехать совершенно бесплатно. С 2019 года компания дает пассажирам возможность пересесть с личных автомобилей на экологичный транспорт, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды и напомнить, насколько комфортным может быть передвижение на поезде.

В этот день не потребуется ни билетов, ни регистрации — достаточно просто прийти на станцию и сесть на поезд, следующий по нужному вам маршруту. Бесплатно можно будет доехать до работы или открыть для себя новые уголки Южной Калифорнии.

Жители Сан-Франциско также смогут рассчитывать на бесплатный проезд в общественном транспорте в честь Дня Земли. Сюда входит Golden Gate Transit and Ferry. Другие транзитные агентства, такие как Santa Cruz METRO и StanRTA, также предлагают бесплатный проезд в тот же день.

А вот проезд на BART (основной транспортной артерией, соединяющей Сан-Франциско с другими городами залива) будет платным, но будут проведены несколько мероприятий, посвященных Дню Земли.

В Сакраменто в честь Дня Земли Sacramento Regional Transit (SacTr) предлагает бесплатные поездки на маршрутных автобусах и легкорельсовом транспорте. Для этого просто сделайте скриншот флаера и покажите его водителю автобуса при посадке или контролеру легкорельсового транспорта. Для получения дополнительной информации и списка других мероприятий Дня Земли посетите этот сайт.

А 27 апреля с 11:00 до 16:00 в Southside Park (700 T Street) в Сакраменто на бесплатном семейном мероприятии Sacramento Earth Day можно будет узнать об устойчивом развитии. Проезд на это мероприятие также будет бесплатным.

Бесплатный проезд в День Земли — это один из спосов привлечь внимание к проблеме защиты окружающей среды и задуматься о влиянии транспорта на климат. Поезда выбрасывают значительно меньше вредных веществ, чем личные автомобили, поэтому даже одна поездка в День Земли может стать шагом в сторону более чистого будущего.

День Земли – ежегодное событие, проводимое с 1970 года, чтобы продемонстрировать поддержку защиты окружающей среды и побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой природе на планете Земля.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com