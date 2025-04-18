В Шривпорте (штат Луизиана) взорвался автобус с религиозной надписью “Call on Jesus”. Инцидент произошёл на окраине города, неподалеку от пожарной части.

По данным пожарной службы Шривпорта, загорелся автобус компании Sportran, работающий на сжатом природном газе. Пламя вырывалось из одного из топливных баллонов, после чего произошёл взрыв. Осколки и огонь повредили несколько автомобилей, фасады зданий и дорожное покрытие.

С огнём боролись 18 пожарных при участии шести единиц техники. Пострадавших нет.

Причины пожара выясняет отдел по расследованию пожаров. Глава пожарной службы Кларенс Риз-младший поблагодарил службы за оперативные действия и предотвращение жертв.