Трамп: “Америка всегда будет верить в Бога”

Трамп на пасхальной встрече: “Америка всегда будет верить в Бога”

Вечером 16 апреля в Белом доме прошла торжественная пасхальная встреча. Президент Дональд Трамп выступил с вдохновляющей речью, подчеркнув силу веры, значение Пасхи и важность духовных ценностей для будущего страны.

Он назвал праздник временем, когда “нация вспоминает два величайших события в истории — смерть и воскресение Иисуса Христа”, поблагодарил религиозных лидеров за поддержку и вклад в укрепление общества.

“Христос умер за нас. Его любовь вдохновляет миллионы служить другим”, — отметил Трамп, подчеркнув, что вера придаёт силу особенно в трудные времена.

Президент заявил, что “Америка верит в Бога — и это не изменится”, раскритиковал попытки подорвать духовные основы общества и заверил, что движение за веру, семью и свободу продолжит набирать силу.

Он напомнил о своих инициативах по защите религиозных свобод, включая создание Управления по делам веры и целевой группы в Минюсте для защиты христиан по всему миру.

Особое внимание Трамп уделил воспитанию молодёжи, осудив радикальные идеологии в школах. Он подтвердил поддержку традиционных ценностей, включая признание биологических полов и права родителей на выбор образования.

В завершение Трамп выразил уверенность в будущем: “С Божьей помощью мы преодолеем любые испытания и восстановим дух веры в Америке. Я верю — наша страна станет сильнее, чем когда-либо”.

Поздравив всех с Пасхой, он напомнил, что истинная сила и радость — в Боге, и завершил выступление словами: “Сделаем Америку снова великой”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship