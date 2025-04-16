США смягчают условия возврата помощи Украине по мере приближения сделки. Администрация Трампа пересмотрела объем оказанной помощи Украине: сумма снижена с $300 млрд до $100 млрд.

США значительно пересмотрели свою оценку объема помощи, оказанной Украине с начала российского вторжения в 2022 году. Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на осведомлённые источники, сумма была снижена с ранее заявленных $300 миллиардов до примерно $100 миллиардов.

Пересмотр данных произошёл на фоне инициативы бывшего президента Дональда Трампа заключить двустороннее соглашение с Украиной по поставкам минеральных ресурсов. Эта сделка преподносится как часть более широкой мирной инициативы, направленной на прекращение войны, а также как способ возмещения средств, потраченных на военную помощь Киеву.

По информации Bloomberg, администрация Трампа оказывает давление на Украину, добиваясь заключения соглашения о распределении прибыли от будущих инвестиционных проектов, в том числе в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых. С точки зрения Вашингтона, такое соглашение стало бы компенсацией за передачу оружия и другую помощь, предоставленную Киеву во время президентства Джо Байдена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова потратить от $30 до $50 миллиардов на приобретение пакета оборонной помощи у США.

Оценка США почти совпадает с данными, озвученными Украиной — в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что объем помощи от Вашингтона составил 98,5 млрд долларов.