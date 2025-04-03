Легальные иммигранты, держатели грин-карт, натурализованные граждане — кто застрахован от депортаций?

Президент Трамп баллотировался на пост, обещая массовые депортации, поклявшись сделать Америку безопаснее, выслав преступных иммигрантов. Но правоприменение вышло далеко за рамки выдворения преступников. Задержаны были легальные резиденты, держатели виз, туристы и даже заявители на визу. Гуманитарная защита, такая как TPS и Parole, была отменена, что поставило сотни тысяч людей под угрозу депортации обратно в родные страны, из которых они бежали, спасая свои жизни. Сотни людей были тайно перевезены в третьи страны, такие как Сальвадор и Панама, — эксперты называют это незаконными “выдачами”, что вызвало судебные тяжбы.

Тем временем иммигрантов заставляют “регистрироваться”, на IRS оказывается давление, чтобы они разоблачали нелегалов, а грин-карты отзываются из-за политических взглядов. Даже социальные сети теперь тщательно изучаются в делах о натурализации.

На брифинге ACOM (бывш. EMS) 28 марта юридические эксперты разобрали эти масштабные изменения и объяснили, какие есть права у иммигрантов.

“Администрация Трампа, издав не менее семи указов, связанных с иммиграцией, из 26 в первый же день работы, не только ужесточает контроль на границе, делегируя полномочия военным, федеральныем, государственным и местным правоохранительным органам, объявив массовую иммиграцию национальным чрезвычайным положением, «они используют устаревшую военную силу, чтобы отбирать людей,” — сказала Зенобия Лай, исполнительный директор Houston Immigration Legal Services Collaborative.

Она сослалась на Закон об иностранных врагах 1798 года, который Трамп применил в середине марта впервые со времен Второй мировой войны, чтобы депортировать сотни мигрантов в страны, не являющиеся их собственными, включая Сальвадор и Панаму. Хотя он нацелился на венесуэльскую банду Tren de Arangua, не было предоставлено никаких доказательств того, кто был депортирован и были ли они членами банды или преступниками.

Это является продолжением соглашения, заключенного в начале февраля госсекретарем США Марко Рубио с президентом Сальвадора Наибом Букеле о тюремном заключении депортированных преступников США, независимо от гражданства: “самое беспрецедентное, необычайное, чрезвычайное миграционное соглашение в мире”, как позже описал его Рубио. Другие тактики включали указ первого дня, аннулирующий гражданство по праву рождения, который оспаривается в Верховном суде; отмену «политики чувствительных мест» эпохи Байдена, которая защищала общественные места, такие как церкви, школы, больницы и похороны, от иммиграционного контроля; и подрыв сетей безопасности посредством указа, предписывающего обмен данными между штатами и федеральными агентствами, такими как Налоговая служба США, IRS, наряду с массовыми увольнениями на федеральном уровне и сокращениями бюджета.

“Они не просто преследуют преступников, как заявила администрация. Иммигрантов используют для проверки верховенства закона,” — продолжил Лай. “Жителей США выхватывают с улицы, а грин-карты аннулируют без надлежащей правовой процедуры.”

За последние несколько недель было зафиксировано не менее девяти подобных случаев задержания владельцев виз ICE — в основном аспирантов, обвиняемых в поддержке ХАМАС, наиболее известные из которых — аспирантка Тафтса Румейса Озтюрк и аспирант Колумбийского университета Махмуд Халиль.

“Мы как страна просим людей приехать, и теперь мы отменяем этот статус,’ — сказал Тодд Шульте, президент FWD.us “В ближайшие пару лет мы можем стать страной, которая не только будет удерживать людей в этих статусах, но и будет двигаться к постоянному статусу, и если этого не произойдет, мы не должны бросать людей в хаос. Нам нужно очень внимательно следить за тем, когда люди говорят, что преследуют только определенные категории людей, независимо от того, контактировали ли они с системой уголовного правосудия, из определенной страны ли они, то такая криминализация — это ловушка, которая распространяется оттуда.”

Как рассказал Шульте, администрация Трампа отменила разрешения на работу и защиту от депортации 532 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев в рамках программы условно-досрочного освобождения эпохи Байдена, известной как CHNV, вступающей в силу в конце апреля. Между тем, постановление окружного судьи Сан-Франциско в понедельник, 31 марта, заблокировало депортацию около 348 000 из 600 000 венесуэльских обладателей статуса TPS.

“Право пароля (Parole) существует уже семь десятилетий. Им пользовался каждый президент каждой партии, и это был огромный успех,” — сказал Шульте, приведя пример 76 000 афганцев, бежавших от захвата Талибаном в 2021 году, и более 280 000 украинцев, бежавших от войны с Россией с 2022 года.

“Люди, ищущие убежища, — это не вторжение,” — продолжил он. “В ноябре прошлого года общественность была недовольна тем, что они считали хаотичной границей. Давайте построим безопасный путь к гражданству, потому что если вы создаете ситуацию, в которой иммигранты не имеют доступа к образованию, жилью или базовому медицинскому обслуживанию, хаос является фактором умножения силы для всех.”

“Если администрация готова нарушать принципы надлежащей правовой процедуры, когда дело касается иммигрантов, то для этого нет причин думать, что кто-то будет освобожден от этого, включая граждан и постоянных жителей,” — сказал Мартин Ким, директор по защите иммиграционных прав в AAJC Southern California. “Решение администрации от 27 января сократить более 3 триллионов долларов федеральных грантов и займов означает, что по всей стране общественные организации испытывают трудности с продолжением предоставления жизненно важных услуг, таких как обучение английскому языку, семинары по гражданству и юридическая помощь. Теперь мы можем действительно видеть, день за днем, как ослабление прав иммигрантских сообществ ослабляет права всех.”

“Сквозная линия всего этого — разрушение американской надлежащей правовой процедуры,” — сказал Дэвид Леопольд, бывший президент Американской ассоциации иммиграционных юристов и нынешний партнер UB Greensfelder LLP в Кливленде, штат Огайо. “Иммигранты — это острие копья, и то, что попирается — это основные американские ценности. Никто не хочет, чтобы в стране были опасные банды, но люди имеют право защищать себя. Люди имеют право быть услышанными. Это то, чего мы никогда не видели, по крайней мере, за всю мою жизнь, и это очень, очень темный момент в истории.”

“Я работал с людьми в тоталитарных режимах, и лучшая защита — это публичная честность,” — пояснил Дэвид Леопольд. “Есть поговорка, которую я не могу выкинуть из головы с тех пор, как все это началось, и она принадлежит раввину Гиллелю из Средних веков: “если я не за себя, то кто будет за меня, а если я только за себя, то кто я? И если не сейчас, то когда?” Это тот момент, в котором мы находимся, и каждый из нас должен решить для себя, как мы будем смотреть на себя через 20 лет и задаваться вопросом: что мы сделали?”

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com