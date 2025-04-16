Компания Blue Origin провела 31-й суборбитальный запуск ракеты New Shepard, ставший особенным благодаря первому полностью женскому экипажу. Полёт длился около 11 минут, в ходе которых капсула достигла высоты 106 км, пересекла линию Кармана и подарила участницам несколько минут невесомости.

В экипаже — шесть выдающихся женщин из разных сфер: инженер и предприниматель Аиша Бо, ставшая первой женщиной с бахамскими корнями в космосе; правозащитница Аманда Нгуен, номинант на Нобелевскую премию; журналистка CBS Гейл Кинг; певица и посол ЮНИСЕФ Кэти Перри; продюсер и общественный деятель Керианн Флинн; и телеведущая и автор детской книги Лорен Санчес.

Каждая из них привнесла в полёт личную историю и миссию, что символически отразилось на эмблеме миссии — с индивидуальными знаками вроде звезды, весов и микрофона. После приземления Кэти Перри тронула зрителей жестом благодарности, поцеловав землю.

Стоимость участия официально не раскрыта, но, согласно информации Blue Origin, только цена бронирования составляет $150 тысяч за место. На самом деле, стоимость места на суборбитальном полёте New Shepard может доходить до нескольких миллионов долларов. Например, на аукционе в 2021 году один из билетов был продан за $28 миллионов, хотя обычная коммерческая цена, по неофициальным данным, колеблется в районе $1–3 миллионов за место.

Руководитель проекта Фил Джойс подчеркнул, что этот запуск не просто техническое достижение, а важная веха в истории женского присутствия в космосе — вдохновляющая будущие поколения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship