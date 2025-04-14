В Ларедо направят 300 солдат Национальной гвардии Техаса для помощи на границе

Более 300 солдат Национальной гвардии Техаса отправят в город Ларедо, чтобы помочь Пограничному патрулю США контролировать поток мигрантов. Их прибытие ожидается в течение месяца.

Теперь часть солдат официально получили право задерживать людей, которые незаконно пересекают границу. Раньше они только помогали и наблюдали, но теперь могут делать аресты под руководством сотрудников пограничной службы.

60 солдат уже принесли присягу и начали работу в районе Эль-Пасо. Всего на южной границе США сейчас работают около 1 500 солдат Национальной гвардии, а также почти 5 000 техасских гвардейцев в рамках операции «Одинокая звезда».

Эта новость появилась вскоре после того, как Пентагон сообщил о направлении ещё 1 500 военных на границу. Также 500 морпехов отправили на базу в Гуантанамо, чтобы подготовиться к возможному наплыву мигрантов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал, что теперь солдаты могут задерживать мигрантов даже по приказу штата, а не только по федеральным законам.