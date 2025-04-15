Музей первого в мире ресторана McDonald’s находится на “Главной улице Америки” – Шоссе 66 – в городе Сан-Бернардино, расположенном на юге Калифорнии в одноименном округе.

Именно здесь в 1940 году братья Дик и Мак Макдональды открыли свой первый ресторан – McDonald’s Barbecue, положив начало истории крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания.

Изначально заведение предлагало около 25 наименований блюд, включая барбекю из говядины и свинины, и обслуживалось кархопами — официантами, приносящими еду к автомобилю.

Однако в 1948 году братья решили кардинально изменить подход к бизнесу: они уволили всех кархопов, сократили меню до бургеров, молочных коктейлей и газировки, и полностью перестроили кухню, сделав акцент на скорость, простоту и низкие цены. Именно эта модель легла в основу современного фастфуда и впоследствии была развита ресторатором-предпринимателем Рэем Кроком, который сделал из McDonald’s глобальный бренд.

Сегодня на месте первого ресторана находится музей истории McDonald’s, работающий для посетителей бесплатно.

Часть здания занимает штаб-квартира калифорнийской сети ресторанов Juan Pollo, владелец которой и стал инициатором создания музея.

Экспозиция музея включает в себя коллекцию до-кроковских экспонатов: старые меню, фотографии, газетные вырезки, упаковки, трубочки, стаканы и даже прототип «пистолета» для кетчупа.

Особое внимание в музее уделено международной истории McDonald’s, включая его развитие в Восточной Европе. Здесь можно увидеть материалы, связанные с открытием первых ресторанов в России и других странах бывшего Советского Союза.

Интересная деталь: в меню ресторана быстрого питания в некоторых странах подавали борщ!

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship